jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung membidik kemenangan saat menjamu Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship (Shopee Cup) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11), pukul 19.00 WIB.

Kapten Persib Marc Klok menegaskan timnya tidak akan menganggap enteng lawan, meski berstatus juara Liga Myanmar.

Menurut Klok, persaingan di turnamen antarklub Asia Tenggara tersebut tidak memberi ruang bagi Persib untuk lengah. Setiap peserta datang dengan kualitas dan pengalaman sebagai juara di kompetisi domestik masing-masing.

Karena itu, pemain bernomor punggung 23 tersebut meminta rekan-rekannya menjaga konsentrasi sejak pertandingan dimulai. Persib juga harus menunjukkan rasa hormat kepada setiap lawan yang dihadapi.

"Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami tahu bahwa kompetisi ini, Shopee Cup adalah sebuah liga dan turnamen dengan banyak tim juara internasional dari seluruh Asia Tenggara. Jadi tidak ada pertandingan yang mudah," ujar Marc Klok.

Klok menilai pertemuan antarklub yang sama-sama memiliki ambisi meraih gelar akan menghadirkan persaingan ketat. Setiap tim memiliki tujuan serupa, yakni membawa pulang trofi.

Situasi tersebut membuat Persib memilih lebih berkonsentrasi pada persiapan dan permainan sendiri ketimbang memikirkan status lawan.

"Anda bermain melawan para pemenang, Anda bermain melawan orang-orang yang memenangi trofi dan pada akhirnya, kalian semua datang bersama untuk menang, untuk memenangi trofi atau berjuang untuk trofi. Jadi kami tidak meremehkan siapa pun. Kami terus fokus kepada diri kami sendiri," tegas pemain kelahiran Belanda itu.