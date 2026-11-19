jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara mendapat sanksi denda sebesar Rp 30 juta dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman tersebut dijatuhkan setelah suporter Laskar Kalinyamat membentangkan spanduk bertema kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11).

Dalam pertandingan BRI Super League 2026-2027 tersebut, suporter Persijap memasang spanduk di Tribun Selatan dan Tribun Timur. Ada tiga pesan yang tertulis, yakni No Forest No Future, Think Green, dan All Eyes on Karhutla.

Pesan-pesan itu memuat seruan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan. Namun, aksi tersebut berujung sanksi setelah Komdis PSSI menilai spanduk yang dipasang suporter mengandung ujaran kebencian.

Berdasarkan dokumen hasil sidang Komdis PSSI tertanggal 10 November 2026, Persijap dinyatakan melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

Dalam keputusan itu, Komdis menyebut terdapat spanduk yang mengandung ujaran kebencian di Tribun Selatan dan Tribun Timur. Bukti-bukti yang tersedia dinilai cukup untuk menguatkan terjadinya pelanggaran disiplin tersebut.

"Klub Persijap Jepara dikenakan sanksi denda sebesar Rp 30 juta," demikian bunyi keputusan Komdis PSSI yang dilansir dari pssi.org, Kamis (19/11).

Sanksi tersebut merujuk Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.