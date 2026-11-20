jateng.jpnn.com - Gianni Infantino tidak menjadi satu-satunya nama dalam bursa pemilihan Presiden FIFA 2027. Dua tokoh sepak bola, Philippe Diallo dari Prancis dan Kohzo Tashima dari Jepang, turut diusulkan sebagai kandidat dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung di Maroko.

FIFA mengumumkan telah menerima tiga berkas pencalonan untuk pemilihan presiden yang akan digelar dalam Kongres ke-77 FIFA di Rabat, 18 Maret 2027.

Selain Infantino, dua nama lainnya adalah Diallo dan Tashima. Ketiganya tercantum dalam daftar usulan pencalonan yang diterima Sekretariat Jenderal FIFA dari asosiasi anggota.

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Meski demikian, ketiga nama tersebut belum otomatis ditetapkan sebagai kandidat yang memenuhi syarat. Seluruh berkas telah diserahkan kepada komite pemilihan untuk menjalani pemeriksaan dan penilaian kelayakan sesuai Peraturan Tata Kelola FIFA.

FIFA menjadwalkan pengumuman resmi daftar kandidat yang lolos verifikasi paling lambat 18 Februari 2027. Pemberitahuan akan disampaikan kepada seluruh asosiasi anggota.

Infantino menjadi figur yang paling berpengalaman di antara tiga nama tersebut. Pria asal Swiss berusia 56 tahun itu telah memimpin FIFA sejak Februari 2016. Sebelum menjabat sebagai presiden federasi sepak bola dunia, dia merupakan Sekretaris Jenderal UEFA.

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Infantino sebelumnya kembali terpilih secara aklamasi dalam Kongres FIFA 2023 tanpa menghadapi kandidat penantang. Pemilihan pada 2027 akan menjadi kesempatan berikutnya bagi dia untuk mempertahankan posisi tersebut.

Sementara itu, Philippe Diallo merupakan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) yang mulai menjabat pada 2023. Pria berusia 63 tahun itu juga menjadi anggota Komite Eksekutif UEFA.