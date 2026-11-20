jateng.jpnn.com - Timnas Maroko mencatatkan sejarah baru dalam peringkat FIFA edisi 18 November 2026. Negara asal Afrika Utara itu berhasil menembus posisi kelima dunia, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Maroko.

Di sisi lain, Timnas Indonesia belum mengalami perubahan posisi. Skuad Garuda masih menempati peringkat ke-116 dunia dengan koleksi 1.166,50 poin.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat (20/11), Maroko naik dua tingkat setelah membukukan dua kemenangan atas Niger dalam periode pertandingan internasional 8–18 November 2026.

Maroko menang telak 5-1 saat bermain di kandang, kemudian kembali meraih kemenangan 1-0 dalam pertandingan tandang. Kedua laga tersebut merupakan bagian dari kualifikasi Piala Afrika 2027.

Hasil positif itu mengantarkan Maroko melewati sejumlah negara yang selama ini berada di kelompok elite sepak bola dunia.

Maroko kini berada di atas Portugal yang menempati peringkat keenam, Brasil di posisi ketujuh, Belgia kedelapan, Belanda kesembilan, dan Kolombia yang melengkapi 10 besar.

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Bagi Kolombia, posisi tersebut menjadi pencapaian tersendiri karena mereka kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024.

Sementara itu, posisi puncak ranking FIFA masih dikuasai Spanyol. Argentina berada di urutan kedua, disusul Prancis di posisi ketiga dan Inggris keempat.