jateng.jpnn.com - Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang patut diperhitungkan menjelang duel melawan Persib Bandung pada Minggu (22/11).

Pemain yang akrab disapa Irja itu tengah menikmati performa impresif di BRI Super League 2026/27. Dari sembilan pertandingan, dia telah membukukan lima gol dan tiga assist.

Catatan tersebut menjadikan Irfan sebagai pemain lokal paling produktif di kompetisi musim ini berdasarkan kontribusi gol dan assist.

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Mantan pemain Persebaya Surabaya dan PSS Sleman itu mengaku pencapaian tersebut menjadi dorongan tambahan untuk terus memberikan kemampuan terbaik bagi Bali United.

Namun, baginya, kontribusi terhadap hasil tim tetap menjadi hal yang paling penting.

"Tentunya itu (statistik) menjadi tambahan motivasi bagi saya. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih hasil positif," ujar Irja, Sabtu (21/11).

Dia berharap bisa kembali memberikan kontribusi saat Bali United menghadapi Persib pada akhir pekan ini.

"Semoga di pertandingan hari Minggu nanti saya bisa kembali membantu Bali United meraih hasil yang maksimal saat melawan Persib," sambungnya.