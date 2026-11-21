jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan De Red FC dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jumat (20/11) malam.

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan bagi pelatih Persis Solo Danang Suryadi. Dia menilai timnya memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan, tetapi kehilangan konsentrasi pada penghujung babak pertama membuat tuan rumah mampu menyamakan kedudukan.

Persis sebenarnya membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol Vico pada menit ke-11. Gol itu lahir setelah pemain tersebut memaksimalkan umpan Fandi Ahmad.

Namun, keunggulan Laskar Sambernyawa tidak bertahan hingga turun minum. Ahmad Fahd mencetak gol penyama kedudukan bagi De Red FC pada menit 45+9.

“Saya pikir kami punya kesempatan untuk mendapatkan tiga poin. Kami bisa bikin gol pembuka, tetapi mungkin karena pemain lengah tim lawan bisa menyamakan kedudukan,” ujar Danang, Sabtu (21/11).

Meski gagal menang, Danang tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Dia menilai ada perkembangan dalam permainan Persis setelah menjalani persiapan selama dua pekan.

Menurutnya, para pemain mampu menerapkan sejumlah instruksi dengan baik. Kedisiplinan, kekompakan, dan komunikasi di lapangan juga menjadi modal penting bagi Persis untuk membawa pulang poin dari Surabaya.

“Semuanya sudah ada perubahan, cara bermain dan apa yang sudah disiapkan selama dua minggu bisa dilaksanakan baik oleh para pemain. Walaupun masih ada koreksi tapi saya pikir overall dengan 10 pemain bahkan kita bisa mendapatkan poin di Surabaya,” tuturnya.