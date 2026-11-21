jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United berpeluang mendapat tambahan kekuatan saat menghadapi Liverpool dalam lanjutan Premier League atau Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (22/11).

Sejumlah pemain yang sebelumnya absen sudah kembali mengikuti latihan, meski beberapa nama lainnya masih dibekap cedera.

Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino mengatakan kondisi akhir skuadnya baru bisa dipastikan setelah sesi latihan terakhir pada Sabtu.

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"Ada beberapa pemain yang cedera dan satu pemain lagi yang perlu kami pantau kondisinya," kata Pochettino seperti dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (21/11).

Salah satu pemain yang dipastikan kembali tersedia ialah Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu sudah menyelesaikan hukuman larangan bertanding.

Harry Maguire dan Patrick Dorgu juga telah mengikuti latihan penuh sepanjang pekan ini. Keduanya berpeluang masuk dalam rencana pertandingan menghadapi Liverpool.

Pochettino juga menyambut kembalinya Amad Diallo ke pusat latihan Carrington setelah pemain sayap tersebut memperkuat tim nasional Pantai Gading pada jeda internasional.

"Besok kami akan memiliki gambaran yang lebih baik mengenai skuad yang tersedia untuk bertandang ke Liverpool," ujar pelatih asal Argentina tersebut.