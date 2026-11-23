jateng.jpnn.com, SLEMAN - PSSI membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi berat kepada PSS Sleman menyusul kerusuhan suporter saat menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Erick menegaskan kekerasan dalam sepak bola tidak bisa ditoleransi, terlebih jika sudah mengancam keselamatan wasit, pemain, maupun suporter.

"PSSI pasti dan saya secara pribadi menolak kekerasan di sepak bola, apalagi kalau sudah mengancam wasit, pemain, dan tentu antarsuporter. Ya, kami harus memastikan sepak bola ini aman untuk seluruh penonton, peserta pertandingan," kata Erick, Minggu (22/11).

Dia menyebut pengurangan poin menjadi salah satu kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PSS sebagai klub tuan rumah. Namun, keputusan akhir tetap menunggu hasil pemeriksaan Komdis PSSI.

"Kalau perlu ada pengurangan poin apakah di tahun ini, tahun depan, saya tidak tahu karena saya sudah bilang kalau di dalam stadion itu sudah pasti hal yang sangat tinggi tingkatan hukumannya. Kalau di luar stadion, pasti kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan ranah-ranahnya kita bagi," ujar Erick.

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Kerusuhan tersebut terjadi setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Arema FC 3-0. Insiden diwarnai masuknya sejumlah penonton ke lapangan, dugaan perusakan fasilitas stadion, hingga tindakan kekerasan.

Erick berharap proses investigasi segera menghasilkan keputusan yang tegas. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di Sleman maupun di daerah lain.