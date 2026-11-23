jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino menilai keputusan wasit mengusir Leny Yoro pada menit kedelapan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kekalahan telak timnya dari Liverpool.

Dalam pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Anfield, Minggu (22/11), Manchester United takluk 0-4. Setan Merah harus bermain dengan 10 orang setelah Yoro menerima kartu merah akibat menarik Alexander Isak yang berada dalam posisi berhadapan dengan kiper Senne Lammens.

Pochettino menilai bek asal Prancis itu tidak layak diusir dari lapangan. Menurutnya, bola masih mengarah kepada kiper dan Yoro tidak memiliki niat melakukan kontak dengan Isak.

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"Menurut saya, bola sebenarnya mengarah kepada kiper. Bila melihat tayangan VAR seperti yang kami saksikan melalui kamera sekarang, Yoro sama sekali tidak berniat melakukan kontak dengan Isak. Penyerang tersebut melihat bola akan menuju kiper, kemudian sedikit memperlambat larinya sebelum akhirnya terjatuh," ujar Pochettino yang dikutip BBC, Senin (23/11).

Pelatih asal Argentina itu juga mempertanyakan konsistensi wasit dalam mengambil keputusan. Dia membandingkan insiden Yoro dengan pelanggaran Jeremy Jacquet terhadap Bryan Mbeumo yang terjadi dua menit sebelumnya.

Pochettino menilai kedua kejadian tersebut memiliki kemiripan dan semestinya mendapatkan penilaian yang setara.

"Namun, bila kami melihat kejadian dua menit sebelumnya, tepatnya pada menit keenam, ketika Jacquet melakukan pelanggaran terhadap Mbeumo, keduanya serupa, bukan? Bila membandingkan kedua insiden tersebut, bukankah itu seharusnya penalti?" kata Pochettino.

Pochettino meyakini jalannya pertandingan bisa berbeda apabila Manchester United mendapat hadiah penalti pada awal laga. Dia merasa keputusan tersebut turut memengaruhi situasi yang harus dihadapi timnya.