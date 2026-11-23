jateng.jpnn.com - Persija Jakarta berpotensi tidak didampingi pelatih kepala Shin Tae-yong saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Grup A I.League Cup 2026/2027.

Juru taktik asal Korea Selatan itu masih menjalani perawatan di rumah sakit menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/11).

Kabar tersebut disampaikan asisten pelatih Persija Francis Wewengkang saat menghadiri konferensi pers prapertandingan di Persija Training Center, Depok, Senin (23/11).

Francis mengatakan Shin Tae-yong belum bisa memenuhi agenda tersebut karena kondisi kesehatannya belum pulih.

Dia pun berharap pelatih berusia 56 tahun itu segera membaik sehingga bisa kembali mendampingi Macan Kemayoran di Yogyakarta.

"Kami berharap Coach Shin segera sembuh dan bisa bergabung bersama tim besok," ujar Francis.

Shin sebelumnya juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada awal November 2026. Ketika itu, dia dikabarkan terserang influenza tipe A setelah mengalami batuk dan pilek cukup parah selama sekitar satu pekan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persija yang tengah berupaya mengamankan posisi terbaik di Grup A I.League Cup.