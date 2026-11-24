jateng.jpnn.com, MUNCHEN - Asosiasi pesepak bola profesional dunia (FIFPRO) melayangkan kritik kepada manajemen Bayern Muenchen terkait pernyataan sejumlah petinggi klub yang mempersoalkan kontrak Jamal Musiala.

FIFPRO menilai sikap para petinggi klub berjuluk Die Roten tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan kepada Musiala, terlebih gelandang tim nasional Jerman itu masih dalam proses pemulihan cedera.

Sorotan FIFPRO muncul setelah sejumlah figur penting Bayern, termasuk presiden kehormatan, kepala eksekutif, dan mantan kepala eksekutif, secara terbuka membicarakan persoalan kontrak Musiala dalam rentang waktu berdekatan.

Organisasi tersebut menduga rangkaian pernyataan itu merupakan upaya terkoordinasi untuk memengaruhi Musiala dan perwakilannya menjelang kemungkinan pembicaraan kontrak.

"Klub dengan reputasi seperti Bayern seharusnya lebih bijak," demikian pernyataan FIFPRO, Selasa (24/11).

FIFPRO mengingatkan bahwa ketidakpastian mengenai masa depan karier dapat memengaruhi kondisi psikologis pemain profesional. Risiko tersebut dinilai semakin besar ketika pemain sedang menghadapi proses pemulihan akibat cedera.

Menurut FIFPRO, persoalan kontrak semestinya dibicarakan langsung antara klub dengan pemain maupun perwakilannya, bukan dijadikan konsumsi perdebatan terbuka di ruang publik.

Terlebih, Musiala sebelumnya telah menyepakati kontrak jangka panjang bersama Bayern hingga 2030.