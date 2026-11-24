jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City masih membutuhkan waktu untuk menemukan identitas permainan baru setelah berakhirnya era kepelatihan Pep Guardiola. Pelatih Enzo Maresca mengakui proses perubahan tersebut tidak bisa berlangsung secara instan.

Maresca menilai membangun kembali tim setelah satu dekade berada di bawah arahan pelatih yang sama merupakan tantangan tersendiri. Apalagi, dirinya kini harus membawa The Citizens menemukan keseimbangan dengan pendekatan yang berbeda.

Hal itu disampaikan Maresca menjelang pertandingan Manchester City melawan Napoli pada lanjutan Liga Champions di Stadion Etihad, Rabu (25/11).

"Situasi ini seperti memulai kembali setelah 10 tahun bersama pelatih yang sama, sosok yang sama, perkataan yang sama, dan metode yang sama," ujar Maresca seperti dikutip dari laman resmi Manchester City, Selasa (24/11).

Pelatih asal Italia tersebut menyadari perubahan filosofi dan kebiasaan bermain membutuhkan proses adaptasi. Dia berharap para pemain segera menemukan pola permainan yang lebih stabil agar Manchester City bisa kembali tampil konsisten.

Maresca bukan sosok asing bagi Guardiola. Sebelum dipercaya menjadi pelatih kepala, dia pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan pelatih asal Spanyol tersebut.

Namun, perjalanan awal Maresca sebagai pengganti Guardiola belum berjalan sesuai harapan.

Manchester City justru mengalami penurunan hasil dalam beberapa pertandingan terakhir Liga Inggris. Mereka hanya mengumpulkan satu poin dari empat laga terakhir.