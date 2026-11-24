jateng.jpnn.com, MADRID - Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menilai peluang penjaga gawang untuk kembali memenangi Ballon d'Or masih sangat kecil. Menurut dia, kontribusi pemain di posisi tersebut belum mendapat pengakuan setara dengan pesepak bola yang berperan mencetak gol.

Courtois berkaca pada pengalamannya dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2022. Meski tampil impresif dan meraih Yashin Trophy sebagai kiper terbaik dunia pada tahun yang sama, penjaga gawang asal Belgia itu hanya menempati peringkat ketujuh.

Dia menilai pencapaian tersebut seharusnya bisa mengantarkannya ke posisi yang lebih tinggi. Namun, Courtois mengakui Karim Benzema memang layak menjadi pemenang penghargaan utama tersebut.

"Manuel Neuer pernah hampir meraih penghargaan itu pada 2014 dan finis di posisi ketiga. Saya pikir pada 2022, saya juga berharap bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi. Karim Benzema memang pantas memenangkannya, tetapi saya merasa seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik," ujar Courtois, dikutip dari laman Real Madrid, Selasa (24/11).

Sepanjang sejarah Ballon d'Or yang telah berlangsung selama 70 tahun, hanya satu penjaga gawang yang pernah meraih penghargaan utama tersebut. Sosok itu adalah legenda Uni Soviet, Lev Yashin, yang menjadi pemenang pada 1963.

Selain Yashin, hanya lima kiper yang pernah menembus tiga besar pemungutan suara. Mereka adalah Gianluigi Buffon, Dino Zoff, Ivo Viktor, Oliver Kahn, dan Manuel Neuer. Nama terakhir menjadi penjaga gawang terbaru yang mencapai posisi tersebut pada 2014.

Courtois menilai keberadaan penghargaan khusus bagi penjaga gawang, yakni Yashin Trophy, turut membuat peluang kiper memenangi Ballon d'Or semakin berat. Sebab, perhatian publik kerap lebih mudah tertuju kepada pemain yang mencetak gol daripada mereka yang melakukan penyelamatan penting.

"Kami mungkin tampil luar biasa sepanjang pertandingan, tetapi kemudian Kylian Mbappe mencetak gol pada menit terakhir dan hanya itu yang diingat orang," katanya.