jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul dengan lebih percaya diri setelah memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions Asia Dua 2026/27.

Pelatih kepala Persib Igor Tolic menyebut timnya bisa tampil tanpa tekanan saat menjamu wakil Korea Selatan tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11) pukul 19.15 WIB.

Kepastian lolos didapat Persib setelah mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 di kandang lawan pada 4 November lalu. Situasi itu berbeda dengan FC Seoul yang masih harus berjuang mengamankan satu tempat di babak berikutnya.

FC Seoul saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup E dengan enam poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan dua kekalahan, hanya unggul dua angka atas Melbourne Victory yang masih memiliki peluang untuk lolos.

Tolic menilai kondisi tersebut membuat kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan nanti. Persib sudah mengantongi tiket ke fase gugur, sedangkan FC Seoul membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh.

"Mereka masih berjuang untuk lolos dari fase grup, sementara kami sudah memastikannya, jadi kami tidak memiliki tekanan apa pun besok selain bermain sepak bola yang bagus. Dan mari dilihat apa yang terjadi pada akhirnya," ujar Tolic.

Meski sudah lolos, pelatih asal Kroasia itu memastikan Persib tetap menurunkan kekuatan terbaik. Dia menyadari FC Seoul merupakan lawan berkualitas yang bisa memberikan ancaman bagi Maung Bandung.

Persib juga memiliki target mengakhiri pertandingan dengan tambahan setidaknya satu poin. Hasil tersebut diharapkan cukup untuk mengamankan posisi puncak klasemen Grup E.