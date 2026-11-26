jateng.jpnn.com - Pep Guardiola mulai membuka peluang untuk melanjutkan karier kepelatihannya di level tim nasional. Mantan pelatih Manchester City itu menyebut menangani sebuah negara menjadi tantangan yang ingin dicobanya pada fase berikutnya dalam karier.

Keinginan tersebut disampaikan Guardiola dalam wawancara bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Romario. Dia mengaku pernah mendapat tawaran untuk menangani Timnas Italia, tetapi kesempatan itu datang ketika dirinya sedang membutuhkan waktu istirahat.

Guardiola menyebut tawaran tersebut sebagai salah satu bentuk penghargaan terbesar dalam perjalanan kariernya. Apalagi, komunikasi itu datang melalui dua sosok yang sangat dihormatinya, Paolo Maldini dan Leonardo.

"Saya sudah berbicara dengan mereka dan itu merupakan sebuah kehormatan. Salah satu kehormatan terbesar dalam hidup saya adalah ketika mereka mempertimbangkan saya untuk melatih Italia. Namun, tawaran itu datang pada saat saya merasa perlu berhenti sejenak," kata Guardiola, Kamis (26/11).

Pelatih asal Spanyol itu bahkan mengakui kemungkinan besar akan menerima tawaran tersebut apabila datang satu atau dua tahun lebih awal.

"Bila tawaran itu datang satu atau dua tahun lebih awal, mungkin saya akan menerimanya. Namun, ketika Paolo Maldini dan Leonardo, yang sangat saya hormati, menghubungi saya, saat itu saya benar-benar merasa harus berhenti," ujarnya.

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Guardiola meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2025/2026 setelah menghabiskan 10 tahun bersama klub tersebut sejak 2016.

Selama periode itu, dia berhasil mempersembahkan enam gelar Liga Inggris, termasuk empat kali juara secara beruntun. Selain itu, Guardiola membawa City meraih tiga trofi Piala FA, lima Piala Liga Inggris, dan satu gelar Liga Champions.