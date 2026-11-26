jateng.jpnn.com, JEPANG - Kandidat Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Kozo Tashima berjanji tidak akan memperpanjang masa jabatannya apabila berhasil memenangkan pemilihan pada 2027.

Presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) itu menegaskan hanya ingin memimpin FIFA selama satu periode atau empat tahun.

"Terkait pencalonan ini, saya ingin menegaskan bahwa saya hanya berencana, bahkan bila berhasil terpilih, untuk menjabat sebagai presiden selama satu periode empat tahun," kata Tashima dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, Rabu (25/11), dikutip dari The Straits Times.

Tashima sebelumnya telah mengumumkan pencalonannya untuk menantang petahana Gianni Infantino dalam pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko.

Pria berusia 69 tahun tersebut mengaku masih menyusun manifesto kampanyenya. Salah satu fokus utamanya ialah memperbaiki tata kelola FIFA, terutama dalam hal transparansi proses pengambilan keputusan.

Dia ingin membawa FIFA menjadi organisasi yang lebih sehat sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

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Tashima juga menyatakan telah memperoleh dukungan dari lima federasi sepak bola nasional. Namun, dia belum bersedia menyebutkan negara-negara yang mendukung pencalonannya.

Sesuai regulasi FIFA, setiap kandidat presiden harus mengantongi dukungan minimal lima asosiasi anggota. Calon juga wajib memiliki keterlibatan aktif dalam sepak bola setidaknya dua tahun selama lima tahun terakhir.