jateng.jpnn.com, COMO - Pelatih Como Cesc Fabregas belum tertarik membicarakan peluang menangani Barcelona. Meski memiliki ikatan kuat dengan klub raksasa Spanyol tersebut, dia memilih berkonsentrasi menjalankan tugasnya bersama klub Liga Italia.

Fabregas menegaskan tidak ingin memikirkan masa depan terlalu jauh. Baginya, menjalani pekerjaan saat ini jauh lebih penting ketimbang menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Camp Nou.

"Saya termasuk orang yang menjalani hidup pada masa sekarang. Memikirkan masa depan biasanya tidak akan membawa Anda ke mana-mana," ujar Fabregas, Kamis (26/11).

Nama mantan gelandang tim nasional Spanyol itu memang kerap dikaitkan dengan Barcelona. Fabregas merupakan jebolan akademi La Masia dan pernah memperkuat tim utama Blaugrana selama tiga musim, yakni pada 2011 hingga 2014.

Kedekatan emosional dengan Barcelona diakuinya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kariernya. Namun, hal tersebut tidak membuatnya ingin berspekulasi mengenai peluang menjadi pelatih klub tersebut.

"Saya berasal dari sana, saya tumbuh besar di klub itu, dan saya mengenal semua orang di sana. Namun, saya tidak pernah suka berpikir terlalu jauh ke depan. Setiap kali saya melakukannya, hasilnya tidak pernah baik," katanya.

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Fabregas mengaku menikmati tanggung jawabnya bersama Como. Di bawah arahannya, klub tersebut menunjukkan perkembangan dan mampu bersaing di papan atas kompetisi Italia.

Como kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 26 poin dari 12 pertandingan.