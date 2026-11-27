jateng.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC Samarinda kembali melakukan pergantian pelatih menjelang laga tunda pekan keenam BRI Super League 2026/27 melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri, Kamis (26/11).

Manajemen Pesut Etam memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Sergio Farias. Pelatih asal Brasil itu hanya bertahan selama 15 hari setelah diperkenalkan sebagai pengganti Mauro Jeronimo pada 10 November 2026.

Melalui pengumuman di media sosial klub, Borneo FC menyampaikan bahwa perpisahan dengan Farias dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan keluarga.

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Selama menangani tim, Farias tercatat hanya memimpin Borneo FC dalam satu pertandingan. Momen tersebut terjadi ketika Pesut Etam mengalahkan Manila Digger dalam ajang ASEAN Club Championship pada 18 November.

Sementara itu, saat Borneo FC bermain imbang tanpa gol melawan Isenmulang Kalteng FC di Super League, Farias sudah tidak terlihat di bangku cadangan. Tim saat itu dipimpin caretaker Dimas Agung Prasetyawan yang sehari-hari bertugas sebagai pelatih fisik.

Tak berselang lama setelah mengumumkan perpisahan dengan Farias, manajemen Borneo FC memperkenalkan Joaquin Gomez Blanco sebagai pelatih anyar.

Nama Gomez bukan sosok baru bagi publik sepak bola Samarinda. Dia pernah menangani Pesut Etam pada paruh kedua musim 2024/25 dan berhasil membawa tim bangkit dari periode sulit.

Gomez datang pada pertengahan musim BRI Liga 1 2024/25 untuk menggantikan Pieter Huistra. Ketika itu, Borneo FC tengah mengalami penurunan performa dan berada di posisi ke-10 hingga ke-12 klasemen.