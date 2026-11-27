jateng.jpnn.com, MUNCHEN - Kapten Bayern Muenchen Joshua Kimmich melontarkan kritik terhadap jajaran petinggi klub yang secara terbuka membahas kondisi kesehatan dan persoalan kontrak Jamal Musiala.

Kimmich menilai persoalan pribadi pemain seharusnya diselesaikan secara internal, bukan menjadi bahan pembicaraan di ruang publik. Terlebih, Musiala masih menjalani proses pemulihan cedera.

“Yang tidak saya pahami adalah cara hal ini dikomunikasikan ke publik. Itu tidak boleh terjadi! Bahwa hal ini dilakukan dengan mengorbankan seorang pemain. Tentu saja, klub selalu berada di atas dan lebih besar dari seorang pemain, tetapi tetap tidak lebih besar dari manusia itu sendiri," kata Kimmich, Jumat (27/11).

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Pernyataan tersebut muncul setelah Bayern menelan kekalahan 1-2 dari Lille dalam lanjutan Liga Champions. Kimmich yang berusia 31 tahun saat itu mengenakan ban kapten karena Manuel Neuer absen.

Dia secara khusus menyayangkan sikap sejumlah petinggi klub yang mengungkap persoalan kesehatan dan finansial Musiala kepada publik.

Menurut Kimmich, tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas Bayern Muenchen.

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“Terutama di fase saat ini, di mana saya juga sering menekankan bahwa klub ini sangat, sangat istimewa, termasuk dalam situasi saya saat ini, sungguh sangat, sangat istimewa," ujarnya.

Polemik itu bermula dari pernyataan tiga tokoh penting Bayern, yakni Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen.