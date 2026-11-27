jateng.jpnn.com - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengonfirmasi adanya serangan siber yang menyebabkan sejumlah informasi pribadi dan bisnis diakses secara ilegal.

Organisasi sepak bola dunia itu menyebut insiden tersebut sebagai tindakan kriminal yang kini tengah diselidiki bersama otoritas terkait dan aparat penegak hukum.

“FIFA mengonfirmasi telah menjadi korban serangan siber kriminal yang mengakibatkan akses tidak sah terhadap sejumlah informasi pribadi dan bisnis,” demikian pernyataan resmi FIFA yang dikutip dari The Athletic, Kamis (26/11).

FIFA mengecam tindakan pencurian dan penyebaran informasi tanpa izin, khususnya data pribadi. Menurut organisasi tersebut, pelanggaran privasi semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi orang-orang yang terdampak.

Meski telah mengakui adanya insiden tersebut, FIFA belum menjelaskan secara terperinci waktu terjadinya peretasan maupun jenis dokumen yang berhasil diakses pelaku.

Sebelum FIFA mengeluarkan pernyataan resmi, kelompok peretas bernama Handsome Boy Hacking Club lebih dahulu mengunggah sejumlah tangkapan layar yang diklaim berasal dari dokumen internal FIFA melalui platform X pada pekan lalu.

Tiga hari setelah unggahan tersebut, kelompok itu mengindikasikan keterlibatannya dengan merespons informasi mengenai kebocoran lebih dari 12 gigabyte berkas internal FIFA.

Mengutip laporan BBC, volume data yang diklaim bocor tersebut setara dengan kurang dari 0,1 persen dari keseluruhan data yang disimpan FIFA.