jateng.jpnn.com, BEKASI - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memastikan timnya dalam kondisi siap menghadapi Garudayaksa FC pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut memiliki arti khusus bagi Macan Kemayoran karena bertepatan dengan hari jadi klub yang ke-98. Persija didirikan pada 28 November 1928.

Shin menyebut persiapan tim berjalan sesuai rencana. Dia juga melihat para pemain memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan yang berlangsung pada hari bersejarah bagi klub tersebut.

"Persiapan kami berjalan sangat baik. Para pemain juga sudah mempersiapkan diri dengan matang dan memiliki semangat besar untuk menghadapi pertandingan ini," kata Shin dalam konferensi pers di Persija Training Center, Depok, Jumat (27/11).

Persija mengincar kemenangan setelah gagal membawa pulang tiga poin dari markas PSM Makassar pada pertandingan Super League sebelumnya. Saat itu, kedua tim bermain imbang 1-1.

Meski demikian, Persija datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak di ajang I.League Cup. Mereka menghancurkan Sumsel United dengan skor tujuh gol tanpa balas.

Namun, Garudayaksa bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Milos Joksic tersebut sedang berada dalam performa positif setelah mencatatkan empat kemenangan secara beruntun.

Kapten Persija Rizky Ridho mengakui calon lawannya memiliki tren permainan yang bagus. Karena itu, skuad Macan Kemayoran telah menyiapkan evaluasi sekaligus analisis untuk mengantisipasi kekuatan Garudayaksa.