jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United terancam kehilangan kaptennya, Bruno Fernandes, saat menjamu Brentford pada pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu pukul 22.00 WIB.

Gelandang asal Portugal itu berpotensi absen setelah terserang infeksi virus. Kondisi tersebut membuat Fernandes tidak bisa mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya menjelang pertandingan.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu, pelatih Mauricio Pochettino mengaku belum bisa memastikan ketersediaan Fernandes untuk pertandingan tersebut. Laga melawan Brentford juga menjadi pertandingan kandang pertamanya sejak menangani Setan Merah.

"Ya, kami tidak tahu. Dia terkena virus dari Portugal. Dia menyelesaikan pertandingan dengan sedikit masalah dan hari ini dia tidak bisa mengikuti sesi latihan," ujar Pochettino dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (27/11).

Fernandes sebelumnya tampil menonjol ketika Manchester United menghadapi Sporting CP pada fase liga Liga Champions, Kamis (26/11) dini hari. Dia mencetak dua gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut.

Meski demikian, Pochettino tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan sang kapten tampil apabila kondisinya belum memungkinkan.

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Tim medis dan staf pelatih akan terus memantau perkembangan kesehatan Fernandes hingga menjelang pertandingan. Keputusan mengenai keterlibatannya baru akan ditentukan setelah melihat kondisinya.

"Kami lihat saja nanti. Kami akan melihat kondisinya sepanjang hari ini dan besok, bagaimana keadaannya saat bangun tidur. Kami tidak akan mengambil risiko apa pun karena saat situasi seperti ini terjadi, Anda merasa tidak mampu melakukannya," kata pelatih asal Argentina tersebut.