Agustina Jelaskan Mekanisme FX Rudy Gantikan Bambang Pacul

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menunjuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng).

Penunjukan tersebut sekaligus menandai berakhirnya kepemimpinan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di DPD PDIP Jateng.

Keputusan pergantian pucuk pimpinan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 02/KPTS/DPP/VIII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jateng Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan keputusan diambil karena Bambang Pacul kini mengemban jabatan baru sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030, sesuai keputusan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali.

Agustina menjelaskan keputusan kongres mengatur semua kader yang terpilih sebagai pengurus DPP otomatis harus melepas jabatan ketua DPD.

Termasuk di antaranya Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Ketua DPD PDI Perjuangan Bengkulu Esti Nugraheni yang sudah resmi bergeser ke struktur pusat.

"Betul dan itu hasil kongres. Semua pengurus DPP yang hari ini terpilih menjadi DPP memang dilepaskan ketua DPD-nya. Ada empat, kalau yang saya tahu dari informasi tadi malam itu ada Sulut, Jawa Timur, Bengkulu dan Jawa Tengah," kata Agustina di Balai Kota Semarang, Kamis (21/8).

Agustina menjelaskan penunjukan F.X. Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng hanya bersifat sementara.