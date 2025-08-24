JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Hadi Santoso Nahkodai PKS Jateng, Soroti Angka Pengangguran

Hadi Santoso Nahkodai PKS Jateng, Soroti Angka Pengangguran

Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:17 WIB
Hadi Santoso Nahkodai PKS Jateng, Soroti Angka Pengangguran - JPNN.com Jateng
Hadi Santoso resmi menjadi Ketua PKS Jateng periode 2025–2030 yang dikukuhkanndalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Hotel Patra Semarang, Minggu (24/8). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah (DPW PKS Jateng) resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Hotel Patra Semarang, Minggu (24/8).

Tongkat kepemimpinan beralih dari Muhammad Afif kepada Hadi Santoso yang ditetapkan sebagai ketua baru.

Hadi menyebut kepengurusan kali ini lahir dari proses regenerasi yang membawa semangat baru, terutama dengan hadirnya wajah-wajah muda.

Baca Juga:

“Kami hadir sebagai pengurus baru karena regenerasi adalah keniscayaan. Mudah-mudahan ini benar-benar regenerasi, bukan sekadar pergantian, tetapi ada semangat muda yang menguat,” ujarnya.

Tanpa adanya agenda Pilkada tahun ini, PKS Jateng akan berfokus pada strategi “K2P2” yang digariskan Presiden PKS, yakni kaderisasi, kemenangan pemilu dan pelayanan publik.

Hadi optimistis dengan terus mendampingi masyarakat, PKS dapat meraih hasil positif pada Pemilu 2029.

Baca Juga:

Dia menyatakan tetap mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Hadi mengapresiasi sejumlah capaian, antara lain penurunan tarif BRT, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Angka pengangguran menjadi sorotan Hadi Santoso ketika didapuk Ketua PKS Jateng.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng pengangguran pks Hadi Santoso pks jateng

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU