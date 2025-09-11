Bursa Ketua PDIP Jateng Munculkan Nama Anak Puan hingga Eks Panglima TNI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bursa pemilihan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) mulai ramai dengan kemunculan sejumlah nama besar.

Dari hasil penjaringan di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota muncul nama Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, putri dari Ketua DPR RI Puan Maharani hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

“Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

“Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.