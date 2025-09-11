JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Bursa Ketua PDIP Jateng Munculkan Nama Anak Puan hingga Eks Panglima TNI

Bursa Ketua PDIP Jateng Munculkan Nama Anak Puan hingga Eks Panglima TNI

Kamis, 11 September 2025 – 17:20 WIB
Bursa Ketua PDIP Jateng Munculkan Nama Anak Puan hingga Eks Panglima TNI - JPNN.com Jateng
Logo PDI Perjuangan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bursa pemilihan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) mulai ramai dengan kemunculan sejumlah nama besar.

Dari hasil penjaringan di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota muncul nama Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, putri dari Ketua DPR RI Puan Maharani hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

Baca Juga:

Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

“Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

Baca Juga:

“Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

Muncul sejumlah nama dalam bursa Ketua PDI Perjuangan Jateng, mulai anak Puan Maharani hingga eks Panglima TNI Andika Perkasa.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Puan Maharani PDIP panglima tni andika perkasa PDI Perjuangan ketua pdi perjuangan jateng diah pikatan orissa putri hapsari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU