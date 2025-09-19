Cucu Megawati Ini Digadang Gantikan Bambang Pacul di PDIP Jateng, Begini Reaksi Hendi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Nama Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani, cucu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, makin santer disebut sebagai kandidat kuat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Dia digadang-gadang bakal menggantikan Bambang Wuryanto alias Pacul yang kini dipercaya menjadi Ketua Bappilu Legislatif.

Ketua DPC PDI-P Kota Semarang Hendrar Prihadi terang-terangan menyatakan siap mendukung keputusan DPP.

"Kami ikut apa yang diputuskan pimpinan. Pasti yang terbaik untuk PDI-P Jateng," kata Hendi, Jumat (19/9).

Hendi tak menampik namanya sempat masuk dalam bursa kandidat. Meski begitu, dia menegaskan mekanisme masih dalam tahap penjaringan. "Baru penjaringan, semua nama bisa diusulkan," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P Jateng Sumanto menjelaskan proses penjaringan kini berjalan di 576 kecamatan dan 35 kabupaten/kota.

"Pengurus anak cabang mengusulkan dua nama, lalu di tingkat DPD ditambah tiga nama. Semua akan dituntaskan pada Konferda Desember 2025," bebernya. (jpnn)