Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Pimpin PPP, Harap Jadi Momentum Kebangkitan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar ke-X di Ancol, Jakarta, pada 27–29 September 2025.

Agenda utama adalah pemilihan ketua umum baru yang diharapkan mampu membawa partai kembali kompetitif di panggung politik nasional.

Nama Agus Suparmanto muncul sebagai salah satu kandidat kuat. Dukungan terbuka terhadap mantan Menteri Perdagangan itu datang dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin tersebut menilai Agus memiliki kapasitas memimpin partai berlambang Ka'bah itu.

“Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” kata Gus Yasin dalam keterangan pers, Minggu (21/9).

Menurutnya, PPP membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya dekat dengan umat dan para kiai, tetapi juga mampu melakukan transformasi internal.

Dia berharap Muktamar X menjadi titik balik partai dalam memperjuangkan hak rakyat sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman.

Gus Yasin mengingatkan agar proses pemilihan ketua umum berlangsung bersih tanpa praktik transaksional yang berpotensi mencederai integritas partai.