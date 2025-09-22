JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Pimpin PPP, Harap Jadi Momentum Kebangkitan

Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Pimpin PPP, Harap Jadi Momentum Kebangkitan

Senin, 22 September 2025 – 09:08 WIB
Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Pimpin PPP, Harap Jadi Momentum Kebangkitan - JPNN.com Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar ke-X di Ancol, Jakarta, pada 27–29 September 2025.

Agenda utama adalah pemilihan ketua umum baru yang diharapkan mampu membawa partai kembali kompetitif di panggung politik nasional.

Nama Agus Suparmanto muncul sebagai salah satu kandidat kuat. Dukungan terbuka terhadap mantan Menteri Perdagangan itu datang dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Baca Juga:

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin tersebut menilai Agus memiliki kapasitas memimpin partai berlambang Ka'bah itu.

“Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” kata Gus Yasin dalam keterangan pers, Minggu (21/9).

Menurutnya, PPP membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya dekat dengan umat dan para kiai, tetapi juga mampu melakukan transformasi internal.

Baca Juga:

Dia berharap Muktamar X menjadi titik balik partai dalam memperjuangkan hak rakyat sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman.

Gus Yasin mengingatkan agar proses pemilihan ketua umum berlangsung bersih tanpa praktik transaksional yang berpotensi mencederai integritas partai.

Berharap ada momentum kebangkitan Partai Ka'bah, Gus Yasin mendukung Agus Suparmanto memimpin PPP.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Gus Yasin taj yasin maiomen ppp ketum ppp muktamar ppp agus suparmanto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU