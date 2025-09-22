Gus Yasin Yakin Sapu Bersih Jawa Tengah untuk Agus Suparmanto di Muktamar PPP

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dukungan terhadap Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen untuk maju sebagai pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menguat.

Sebanyak 30 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Jawa Tengah (Jateng) resmi menyatakan dukungan dalam pertemuan konsolidasi di Grand Candi Kota Semarang, Senin (22/9).

"Insya-Allah (menang, red)," kata Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin menyebut dukungan tersebut lahir dari semangat perubahan yang diinginkan kader di daerah.

“Alhamdulillah, ini pertemuan kesekian dari DPW dan DPC PPP yang menghendaki adanya perubahan. Majelis syariah, pakar, dan pertimbangan juga sudah mengerucut mendukung Mas Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum,” katanya.

Muktamar ke-10 PPP akan digelar di Jakarta pada 27–29 September 2025. Menurut Gus Yasin, awalnya hanya nama Agus Suparmanto yang diusung, tetapi dalam perjalanan banyak DPW dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Kalimantan dan Maluku, meminta dirinya mendampingi Agus sebagai Sekjen.

“Kalau target di Jawa Tengah insya-Allah bisa sapu bersih. Paling tidak 90 persen dukungan sudah bisa kami raih. Ini karena komunikasi yang kami bangun dari hati ke hati dengan para kader dan kiai,” ujarnya.

Gus Yasin menyatakan pentingnya mendengar aspirasi ulama sebagai ruh perjuangan PPP. Jurus itulah yang menurutnya harus dipegang agar bisa menempatkan wakil rakyat di Senayan.