JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Ketua DPRD Banjarnegara Mundur, Demokrat Ungkap Alasannya

Ketua DPRD Banjarnegara Mundur, Demokrat Ungkap Alasannya

Selasa, 23 September 2025 – 09:22 WIB
Ketua DPRD Banjarnegara Mundur, Demokrat Ungkap Alasannya - JPNN.com Jateng
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, Anas Hidayat. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, Anas Hidayat resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat permohonan pengunduran diri itu disampaikan pada 18 September 2025 dan disampaikan secara resmi kepad publik pada Senin (22/9).

Dalam suratnya, Anas menegaskan keputusan tersebut dilakukan dengan kesungguhan hati tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Baca Juga:

Anas juga menyampaikan permintaan maaf kepada jajaran Partai Demokrat, mulai dari DPP, DPD, hingga DPC karena merasa belum dapat melaksanakan amanah sebagai ketua dewan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banjarnegara I Putu Dodi menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut.

“DPC Partai Demokrat Banjarnegara telah menerima surat pengunduran diri saudara Anas Hidayat. Kami menghormati keputusan itu dan akan memprosesnya sesuai mekanisme internal partai,” ujarnya.

Baca Juga:

Namun, pengunduran diri Anas memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Publik mengaitkannya dengan isu tunjangan perumahan DPRD yang belakangan menuai sorotan.

Menanggapi hal itu, I Putu Dodi menyebut Demokrat tetap berkomitmen terhadap semangat evaluasi dan keterbukaan sebagaimana instruksi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat mengungkapkan alasan kadernya yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara mundur dari jabatannya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng banjarnegara Demokrat ketua dprd banjarnegara anas hidayat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU