Cuaca Jawa Tengah, Kamis (12/9), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (2/10) akan didominasi hujan dengan intensitas beragam.
Masyarakat diminta waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Berdasarkan data yang dirilis BMKG, kondisi hujan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:
Hujan Sedang–Lebat
Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Sragen, Temanggung, Magelang (Kota)
Hujan Ringan–Sedang
Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran,Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang, Ambarawa.
Hujan Ringan
Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News