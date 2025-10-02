Cuaca Jawa Tengah, Kamis (2/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (2/10) akan didominasi hujan dengan intensitas beragam.

Masyarakat diminta waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Berdasarkan data yang dirilis BMKG, kondisi hujan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

Hujan Sedang–Lebat

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Sragen, Temanggung, Magelang (Kota)

Hujan Ringan–Sedang

Baca Juga: Suhu Panas Kota Semarang Diperkirakan Capai 38 Celsius

Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran,Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang, Ambarawa.

Hujan Ringan