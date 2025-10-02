Cuaca Jawa Tengah, Kamis (2/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

JPNN.com

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:13 WIB
Cuaca Jawa Tengah hari ini, Kamis (2/1]), hujan lebat turun di sejumlah daerah.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (2/10) akan didominasi hujan dengan intensitas beragam.

Masyarakat diminta waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Berdasarkan data yang dirilis BMKG, kondisi hujan dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

Hujan Sedang–Lebat

Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Sragen, Temanggung, Magelang (Kota)

Hujan Ringan–Sedang

Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran,Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang, Ambarawa.

Hujan Ringan

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
