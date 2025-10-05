Sudaryono Pastikan Program Prabowo di Jateng Lancar, Tegaskan Tak Boleh Ada Kesalahan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono mengumpulkan puluhan kepala daerah kader partainya di Kantor DPD Gerindra Jateng, Kota Semarang, Sabtu (4/10).

Pertemuan itu berlangsung serius. Hadir di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Surakarta Respati Adi, hingga Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Mereka mendapat arahan langsung dari Sudaryono agar program-program kerakyatan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bisa berjalan sukses di Jawa Tengah.

“Arahannya jelas, bagaimana program pemerintah pusat yang menyasar masyarakat bawah ini lancar, enggak ada masalah, dan manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat,” tegas Sudaryono yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian RI.

Sudaryono menyebut ada sejumlah program prioritas yang harus dikawal ketat.

Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, hingga swasembada pangan.

Program MBG menjadi sorotan khusus. Sudaryono meminta kepala daerah memastikan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan baik, terutama soal higienitas dan kualitas menu makanan.

“Kami dorong supaya kepala daerah terlibat aktif dalam pengawasan dan koordinasi. Pastikan makanan diterima dengan baik, kualitasnya bagus, dan zero incident,” katanya menegaskan.