JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Konsolidasi Gerindra Jateng di Semarang, Teriakan Prabowo Presiden 2 Periode Menggema

Konsolidasi Gerindra Jateng di Semarang, Teriakan Prabowo Presiden 2 Periode Menggema

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:35 WIB
Konsolidasi Gerindra Jateng di Semarang, Teriakan Prabowo Presiden 2 Periode Menggema - JPNN.com Jateng
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono saat memberikan arahan kepada para kepala daerah yang menjadi kader partai tersebut, di Semarang, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Zuhdiar Laeis.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Konsolidasi Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) di Kantor DPD Gerindra Jateng, Kota Semarang, Sabtu (4/10), dihadiri ratusan kader.

Dalam kegiatan tersebut, teriakan 'Prabowo presiden dua periode' pun menggema berulang kali.

Momen itu muncul ketika Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono memimpin yel-yel di atas panggung.

Baca Juga:

“Prabowo!” teriaknya lantang.

“Dua periode!” jawab kader serentak.

Sorak-sorai itu menjadi penegas bahwa Gerindra Jateng solid mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto berlanjut.

Baca Juga:

Namun, Sudaryono mengingatkan, dukungan itu tidak cukup hanya dengan teriakan.

“Kami sebagai kader Gerindra, partai pemenang, kami punya presiden. Sudah jadi tanggung jawab kita menyukseskan program-program Pak Prabowo agar berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian RI.

Konsolidasi Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) di Kantor DPD Gerindra Jateng, Kota Semarang, Sabtu (4/10), dihadiri ratusan kader.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   gerindra jateng Konsolidasi Sudaryono presiden prabowo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU