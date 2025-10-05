Konsolidasi Gerindra Jateng di Semarang, Teriakan Prabowo Presiden 2 Periode Menggema

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Konsolidasi Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) di Kantor DPD Gerindra Jateng, Kota Semarang, Sabtu (4/10), dihadiri ratusan kader.

Dalam kegiatan tersebut, teriakan 'Prabowo presiden dua periode' pun menggema berulang kali.

Momen itu muncul ketika Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono memimpin yel-yel di atas panggung.

“Prabowo!” teriaknya lantang.

“Dua periode!” jawab kader serentak.

Sorak-sorai itu menjadi penegas bahwa Gerindra Jateng solid mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto berlanjut.

Namun, Sudaryono mengingatkan, dukungan itu tidak cukup hanya dengan teriakan.

“Kami sebagai kader Gerindra, partai pemenang, kami punya presiden. Sudah jadi tanggung jawab kita menyukseskan program-program Pak Prabowo agar berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian RI.