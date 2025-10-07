Kunjungi Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan Showroom Teknologi Cetak Terbesar se-Asia Tenggara

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:20 WIB
Presiden Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida melakukan kunjungan bisnis perdananya ke Indonesia, Senin (6/10). Foto: Epson Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Presiden Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida melakukan kunjungan bisnis perdananya ke Indonesia, Senin (6/10).

Momen bersejarah ini ditandai dengan peresmian PIN Experience Center, showroom solusi teknologi cetak terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Jakarta.

Kunjungan Yoshida ke Indonesia menjadi tonggak penting bagi Epson dalam memperkuat komitmen bisnisnya di pasar Tanah Air yang terus tumbuh pesat.

“Kehadiran PIN Experience Center menegaskan keseriusan Epson mendukung inovasi dan keberlanjutan di industri kreatif dan percetakan Indonesia,” ujar Yoshida.

Showroom anyar milik PT Pasifik Internusa (PIN) ini tidak hanya berfungsi sebagai etalase produk, tetapi juga pusat kolaborasi, edukasi, dan demonstrasi teknologi Large Format Printer (LFP) milik Epson.

Fasilitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan dan pelaku industri dalam mengeksplorasi teknologi cetak digital, termasuk direct-to-fabric dan sublimation printing.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang menyebut kehadiran Yoshida sekaligus peresmian showroom ini merupakan bentuk apresiasi besar Epson terhadap mitra dan pasar Asia Tenggara.

“Pusat solusi ini menjadi landasan untuk mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan bagi industri Indonesia,” ujarnya.

