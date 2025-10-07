Gus Yasin Ungkap Isi Pembahasan Islah PPP

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen resmi ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia akan mendampingi Mardiono sebagai ketua umum dan Agus Suparmanto menjadi wakil ketua mmum.

Penetapan ini merupakan hasil islah antara dua kubu yang sebelumnya saling mengklaim kemenangan pada Muktamar ke-10 PPP di akhir September lalu.

Lelaki yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut langkah rekonsiliasi itu menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang ka’bah tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk bersatu diambil demi menjaga keutuhan partai.

“Alhamdulillah hasil Muktamar ke-10 PPP itu tidak mungkin ada dua. Jadi ada islah, ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di tubuh PPP,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Kedaton Terrace Boulevard B1, Kompleks BSB City, Kota Semarang, Selasa (7/10).

Dia menjelaskan semangat rekonsiliasi itu didorong oleh keinginan seluruh kader agar PPP bisa kembali lolos ke Senayan pada Pemilu mendatang.

“Kawan-kawan dari DPC dan DPW pengin PPP kembali ke Senayan. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh partai ini untuk menuju Senayan,” katanya.