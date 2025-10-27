JPNN.com

Terpilih Secara Aklamasi, Siswanto Kembali Pimpin DPD Golkar Demak

Senin, 27 Oktober 2025 – 12:37 WIB
Terpilih Secara Aklamasi, Siswanto Kembali Pimpin DPD Golkar Demak
H. Siswanto kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Demak untuk lima tahun ke depan. Foto: Source for jpnn

jateng.jpnn.com, DEMAK - H. Siswanto kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Demak untuk lima tahun ke depan. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Demak yang digelar di Hotel Amantis, Jumat lalu.

Dengan mengusung tema Suara Rakyat Suara Golkar, Musda berjalan lancar dan penuh semangat kekeluargaan. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat menetapkan Siswanto secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Demak.

“Saya kembali ditugasi oleh teman-teman pemilik hak suara untuk memimpin lagi Golkar lima tahun yang akan datang. Jadi bukan karena ambisi, tapi karena kepercayaan yang diberikan, dan saya siap menjalankan amanah ini,” ujar Siswanto dalam sambutannya.

Baca Juga:

Dia menegaskan proses pemilihan yang dilakukan secara aklamasi merupakan tradisi khas di tubuh Partai Golkar yang menjunjung tinggi semangat musyawarah.

“Alhamdulillah dilakukan dengan aklamasi, karena di Golkar sekarang ditradisikan aklamasi. Karo konco dirembuk lah, maksudnya kalau bisa dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan,” imbuhnya.

Ke depan, Siswanto menekankan pentingnya memperkuat seluruh daerah pemilihan (dapil) secara merata.

Baca Juga:

“Kami tidak boleh pilih-pilih dapil. Kami akan full power di semua dapil dengan memperkuat sumber daya yang ada, mulai dari pengurus kecamatan, desa, hingga organisasi pendukung,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab kader dalam menjalankan tugas politik, terutama bagi anggota legislatif dari Partai Golkar.

H. Siswanto kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Demak untuk lima tahun ke depan.
