Gerindra Semarang Terbuka untuk Siapa Saja, tetapi Belum Pasti Sambut Budi Arie

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang dikabarkan akan merapat ke Partai Gerindra langsung menggelinding ke akar rumput.

Di Kota Semarang, isu itu bahkan dibahas serius dalam rapat internal DPC Gerindra.

Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Joko Santoso atau yang akrab disapa Joss menegaskan partai berlambang garuda itu terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang untuk bangsa.

Namun, dia juga menegaskan keterbukaan itu bukan tanpa batas.

“Gerindra selalu terbuka untuk siapa pun yang ingin berjuang demi kemaslahatan umat dan kepentingan negara. Namun, tentu kami perlu mencermati rekam jejak dan konteks politiknya,” kata Joss, Jumat (7/11).

Dia tak menampik bahwa kabar masuknya Budi Arie ke Gerindra menjadi topik hangat di internal kader.

Terlebih, Budi baru saja dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam reshuffle kabinet.

“Sebagai kader di bawah, kami tentu bertanya-tanya, ada apa dengan reshuffle Budi Arie? Jangan sampai Gerindra dijadikan tameng politik bagi seseorang yang mungkin sedang mencari perlindungan,” ujarnya tegas.