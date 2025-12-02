Basarnas Semarang Kirim 40 Personel Bantu Penanganan Bencana di Sumatra

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang memberangkatkan 40 personel gabungan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan se-Jawa Tengah (FKP3 Jateng) untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Para personel bertolak menuju Jakarta untuk bergabung dengan Basarnas Pusat, sebelum diberangkatkan ke lokasi bencana menggunakan kapal laut KN SAR Ganesha Kansar Jakarta dan KRI milik TNI.

Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono menjelaskan pengiriman tim itu merupakan misi kemanusiaan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor.

“Kami melepas 40 personel potensi SAR gabungan dari FKP3 se-Jateng untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatra, khususnya di Aceh, Padang, dan Medan,” ujar Selasa (2/12).

Dia berharap kehadiran personel tersebut dapat memperkuat pencarian korban hilang serta membantu warga yang terdampak.

“Kami berharap mereka dapat membantu warga dan juga menemukan warga yang hilang akibat longsor maupun banjir bandang,” ujarnya.

Dari total 40 personel yang dikirim, terdapat tenaga medis, tim dapur umum dan para rescuer. Mereka ditugaskan untuk bergabung dengan tim SAR gabungan yang lebih dahulu berada di lokasi.

Budiono berpesan agar seluruh anggota menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan.