FX Rudy Dikabarkan Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Elite Partai Banteng Masih Bungkam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar sebuah surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Surat yang tertanggal Surakarta, 12 Desember 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat itu, kader Partai Banteng dengan panggilan akrab Rudy Kumis itu menuliskan identitas lengkapnya, mulai dari tempat dan tanggal lahir, alamat di Kota Surakarta, hingga nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.

Eks Wali Kota Surakarta itu juga mencantumkan jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Rudy Kumis menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya beserta keluarga.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf karena merasa tidak mampu membalas kebaikan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Rudy mengaku menilai dirinya tidak mampu menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam situasi dan kondisi saat ini.

Dia menyebut keputusan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan kekompakan organisasi agar tetap berjalan dengan baik.