JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik FX Rudy Dikabarkan Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Elite Partai Banteng Masih Bungkam

FX Rudy Dikabarkan Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Elite Partai Banteng Masih Bungkam

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:15 WIB
FX Rudy Dikabarkan Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Elite Partai Banteng Masih Bungkam - JPNN.com Jateng
Beredar sebuah surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Foto: Romensy Augustino/jpnn

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar sebuah surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Surat yang tertanggal Surakarta, 12 Desember 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat itu, kader Partai Banteng dengan panggilan akrab Rudy Kumis itu menuliskan identitas lengkapnya, mulai dari tempat dan tanggal lahir, alamat di Kota Surakarta, hingga nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.

Baca Juga:

Eks Wali Kota Surakarta itu juga mencantumkan jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Rudy Kumis menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada dirinya beserta keluarga.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf karena merasa tidak mampu membalas kebaikan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga:

Rudy mengaku menilai dirinya tidak mampu menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam situasi dan kondisi saat ini.

Dia menyebut keputusan tersebut diambil demi menjaga soliditas dan kekompakan organisasi agar tetap berjalan dengan baik.

Beredar sebuah surat pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pdip jawa tengah PDIP fx hadi rudiyatmo fx rudy PDI Perjuangan elite partai megawati soekarnoputri fx rudy mundur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU