FX Rudy Mundur dari Plt Ketua PDIP Jateng, Teguh Prakosa Ungkap Hal Ini

jateng.jpnn.com, SOLO - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta Teguh Prakosa mengonfirmasi kabar pengunduran diri FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Surat pengunduran diri tersebut diterimanya pada Rabu (17/12) kemarin.

“Iya benar (Pak Rudy mengundurkan diri),” kata Teguh saat ditemui awak media di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, Kamis (18/12).

“Saya dan Pak Sekretaris menerima surat itu. Hari Senin kami masih berangkat ke Jakarta untuk Konferda hari Selasa, tetapi batal. Setelah itu saya belum bertemu lagi dengan Pak Rudy,” ujarnya, melanjutkan.

Teguh mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan FX Hadi Rudyatmo mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Dia mengatakan terakhir kali bertemu Rudy pada Senin (15/12) saat bersama-sama berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah yang akhirnya ditunda.

“Saya belum ketemu lagi. Tadi ke rumahnya juga belum ketemu, tidak tahu beliau ada di mana. Setelah surat pengunduran diri itu, belum ada komunikasi dengan saya maupun teman-teman DPC,” ujar Teguh.

Teguh tidak menjawab soal pengunduran diri Rudy berkaitan dengan tidak terlaksananya Konferda. Dia hanya menyebut ada kemungkinan faktor lain yang dipertimbangkan Rudy.

“Tidak bisa dijelaskan secara empiris. Mungkin beliau juga mempertimbangkan momen Natal. Kalau memang harus menjalankan tugas, ya sejak tanggal 25, kalau tidak ya setelah tanggal 26,” ujarnya.