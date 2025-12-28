Dolfie Othniel, Pilihan Megawati Menahkodai PDIP Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dolfie Othniel Frederic Palit resmi menahkodai PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dia terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah yang digelar di Hotel Patra, Kota Semarang, Sabtu (27/12).

Dolfie menggantikan Bambang Wuryanto atau Bambang 'Pacul' yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah periode 2019–2024. Seusai masa jabatan tersebut berakhir, posisi Ketua DPD sempat diisi oleh FX Hadi Rudyatmo sebagai pelaksana tugas (Plt).

Saat ini, Dolfie juga menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Dia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Daerah pemilihan tersebut merupakan wilayah pemenangan PDI Perjuangan yang juga diwakili Bambang Wuryanto serta putri Ketua DPR RI Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari.

Selain itu, Dolfie mengemban tugas di tingkat pusat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Bidang Internal.

Sementara itu, posisi Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Tengah tetap dipegang Sumanto yang saat ini juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Jabatan Bbendahara kini diisi oleh Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, menggantikan Agustina Wilujeng Pramestuti. Putra Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah itu merupakan anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII.

Konferda PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani.