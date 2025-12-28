Gantikan Hendi, Endro Bidik Kebangkitan PDIP Kota Semarang

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 02:00 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Semarang Endro Dwi Cahyono. FOTO: Humas PDIP Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pucuk pimpinan PDI Perjuangan Kota Semarang tak lagi Hendrar Prihadi alias Hendi. Posisi eks Wali Kota Semarang itu digantikan oleh Endro Dwi Cahyono.

Selama lima tahun ke depan, Endro menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Semarang.

Seusai ditetapkan, Endro menyebut target kepengurusan baru adalah mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di Kota Semarang seperti capaian pada Pemilu 2019, bahkan dengan hasil yang lebih baik.

“Targetnya jelas, harus kembali seperti 2019, bahkan lebih,” ujar Endro.

Endro menyampaikan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang periode 2025–2030 telah menyiapkan sejumlah agenda prioritas jangka pendek.

Fokus utama pertama adalah penguatan dan konsolidasi organisasi dari tingkat pengurus anak cabang (PAC), ranting hingga anak ranting.

“Kami akan mengonsolidasikan organisasi dari bawah agar struktur partai benar-benar hidup dan bergerak di tengah masyarakat,” katanya.

Agenda kedua adalah penguatan kaderisasi ideologis dan kepemimpinan.

