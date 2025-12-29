Dari Ranting hingga PAC, Gerindra Demak Satukan Kekuatan Menuju 2029

jateng.jpnn.com, DEMAK - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Demak menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Konsolidasi Kader di Wisma Halim Demak, Minggu (28/12/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Gerindra Demak untuk memperkuat soliditas internal partai hingga ke akar rumput.

Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Hartini, Ketua DPC Partai Gerindra Demak Maskuri, jajaran pengurus DPC, serta ratusan kader dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga ranting se-Kabupaten Demak.

Ketua DPC Partai Gerindra Demak, Maskuri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda konsolidasi pasca perhelatan politik besar yang telah dilalui.

Menurutnya, meskipun Pemilu masih cukup lama, penguatan struktur dan kesiapan kader harus dilakukan sejak dini.



“Ini bagian dari konsolidasi antara pengurus DPC dengan PAC hingga ranting. Setelah perhelatan akbar kemarin, ini ada jeda waktu. Pemilu memang masih lama, tetapi kita mencoba mengkonsolidir kekuatan partai. Ini ikhtiar bagaimana Gerindra menyongsong kemenangan Pemilu 2029,” ujar Maskuri.

Ia menegaskan, konsolidasi politik dan pendidikan politik kepada kader menjadi langkah strategis agar kader Gerindra makin memahami peta politik ke depan.

Selain itu, penguatan infrastruktur partai juga menjadi fokus utama agar mesin partai tetap solid dan siap bekerja kapan pun dibutuhkan.

"Yang kami tekankan adalah penguatan infrastruktur partai, sekaligus mensinergikan kekuatan struktural dengan para caleg 2029," katanya.