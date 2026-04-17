Musda IV Demokrat Jateng, AHY Tekankan Konsolidasi hingga Target Kemenangan 2029

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan konsolidasi hingga menargetkan kemenangan pada pemilihan umum (Pemilu) 2029 dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Meski hadir secara dalam jaringan melalui telekonferensi, AHY terus memberikan semangat kepada seluruh kader partai berlambang mercy tersebut di Hotel Tentrem Kota Semarang, Jumat (17/4).

“Yang kami inginkan bukan sekadar formalitas atau selebrasi berlebihan. Kami bersyukur atas capaian lima tahun terakhir, tetapi tidak boleh puas,” katanya.

AHY menilai di bawah kepemimpinannya bersama Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti, terdapat sejumlah kemajuan di Jawa Tengah.

Meski demikian, perbaikan organisasi dan pencapaian target politik tetap harus ditingkatkan, khususnya menghadapi Pemilu 2029 dan berbagai kontestasi politik lainnya, termasuk pemilihan legislatif dan kepala daerah.

Dalam Musda IV ini, AHY menetapkan tema besar Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, dan Rebut Kemenangan.

Dia menjelaskan terdapat tiga elemen utama yang harus dijalankan secara terpadu.

Pertama, rapatkan barisan. AHY menekankan pentingnya soliditas kader sebagai fondasi utama partai.