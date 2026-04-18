AHY Punya Strategi Demokrat Merebut Kemenangan 2029 di Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Demokrat memanjakan langkah meraih kemenangan pada 2029 mendatang. Hal ini ditekankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Demokrat Jawa Tengah, Jumat (17/4) malam.

AHY menegaskan bahwa Demokrat memiliki modal kuat, baik dari rekam jejak masa lalu maupun kesiapan kader ke depan. Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebutnya dalam Musda.

“Ingat, Demokrat juga punya modal. Modal masa lalu kita punya Pak SBY, seorang tokoh dan negarawan yang selama memimpin terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Jawa Tengah, mulai dari petani, nelayan, hingga guru dan ASN,” ujar AHY.

Selain itu, AHY menekankan untuk mempersiapkan masa depan melalui kaderisasi yang berkelanjutan.

“Kita juga punya masa depan. Kader-kader sudah dipersiapkan mulai dari hari ini dan ke depan. Itu adalah modal kita. Mari kita satukan dalam sinergi dan kolaborasi yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, tujuan akhir dari seluruh konsolidasi adalah kemenangan politik yang terukur. Indikator utamanya adalah peningkatan perolehan kursi legislatif di berbagai tingkatan.

“Pada akhirnya kita ingin menang. Indikatornya jelas, bagaimana meningkatkan jumlah kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Dirinya mengapresiasi capaian Demokrat pada Pemilu 2024 yang mengalami peningkatan kursi di DPR RI dibandingkan 2019.