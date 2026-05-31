PKS Salurkan Daging Kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menyalurkan daging kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang.

Pada Iduladha 1447 Hijriah ini, PKS mengusung tema “Berkurban, Berbagi, Berdaya”. Dari total 800 paket daging kurban yang disiapkan, sebanyak 25 paket atau setara 20 kilogram dialokasikan untuk panti asuhan tersebut.

Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan pendistribusian daging kurban dilakukan melalui dua jalur utama sesuai arahan Presiden PKS, yakni kepada kader dan masyarakat yang membutuhkan.

“Insya-Allah kami akan membagikannya melalui dua jalur sesuai arahan Presiden PKS. Pertama kepada kader, dan kedua kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, panti asuhan, yayasan, maupun lembaga sosial,” ujar Hadi, Minggu (31/5).

Menurut Hadi, ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan. Karena itu, penyaluran daging kurban dilakukan secara inklusif tanpa memandang latar belakang agama penerima.

Menurutnya, semangat berbagi yang terkandung dalam ibadah kurban diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Semoga semangat kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara, sehingga bangsa kita bisa menjadi lebih baik lagi,” kata Hadi. (ink/jpnn)