JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik PKS Salurkan Daging Kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang

PKS Salurkan Daging Kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang

Minggu, 31 Mei 2026 – 23:15 WIB
PKS Salurkan Daging Kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang - JPNN.com Jateng
Penyerahan daging kurban dari PKS Jateng ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang. FOTO: Humas PKS Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menyalurkan daging kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang.

Pada Iduladha 1447 Hijriah ini, PKS mengusung tema “Berkurban, Berbagi, Berdaya”. Dari total 800 paket daging kurban yang disiapkan, sebanyak 25 paket atau setara 20 kilogram dialokasikan untuk panti asuhan tersebut.

Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso mengatakan pendistribusian daging kurban dilakukan melalui dua jalur utama sesuai arahan Presiden PKS, yakni kepada kader dan masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

“Insya-Allah kami akan membagikannya melalui dua jalur sesuai arahan Presiden PKS. Pertama kepada kader, dan kedua kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, panti asuhan, yayasan, maupun lembaga sosial,” ujar Hadi, Minggu (31/5).

Menurut Hadi, ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan. Karena itu, penyaluran daging kurban dilakukan secara inklusif tanpa memandang latar belakang agama penerima.

Menurutnya, semangat berbagi yang terkandung dalam ibadah kurban diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

“Semoga semangat kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara, sehingga bangsa kita bisa menjadi lebih baik lagi,” kata Hadi. (ink/jpnn)

Wujud nyata toleransi, PKS Jateng mengirimkan paket kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang Panti Asuhan pks iduladha daging kurban katolik pks jateng

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU