Rayakan 5 Tahun Berdiri di Hari Lahir Pancasila, Prima Jateng Panaskan Mesin Partai

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Jawa Tengah (Jateng) merayakan lima tahun hari jadi dengan memperkuat konsolidasi internal.

Ketua DPW Prima Jateng Bagas Ardhianto Saputra menyatakan konsolidasi tersebut menegaskan posisi politik partai dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perayaan ini digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Prima juga memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai program prioritas pemerintah yang dinilai sejalan dengan perjuangan partai.

Baca Juga: PKS Salurkan Daging Kurban ke Panti Asuhan Katolik Rumah Shalom Semarang

"Kami menjadikan momentum 1 Juni ini sebagai momentum konsolidasi sekaligus menyampaikan kepada masyarakat positioning Prima terhadap politik nasional," katanya di Hotel Candi Indah Semarang, Senin (1/6).

Menurutnya, sejumlah program pemerintah saat ini memiliki kesamaan visi dengan agenda perjuangan Prima, terutama terkait industrialisasi dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dia menilai program hilirisasi yang dijalankan pemerintah merupakan bagian penting dari upaya menghidupkan kembali sektor industri nasional yang dalam dua dekade terakhir mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mereka mencatat kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang pada 2002 mencapai sekitar 32 persen turun menjadi 18 persen pada 2024.

Kondisi tersebut ditandai dengan berbagai fenomena penutupan pabrik dan melemahnya sektor industri nasional.