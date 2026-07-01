Jokowi Bakal Sambangi Semarang Juli 2026, PSI Siapkan Pertemuan dengan Warga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang diproyeksikan menjadi salah satu tujuan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Juli 2026.

Sejumlah agenda tengah disiapkan, termasuk pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan masyarakat.

Rencana kedatangan Jokowi tersebut dibenarkan anggota PSI Kota Semarang Melly Pangestu. Menurut dia, jadwal kunjungan masih menunggu kepastian akhir, namun diperkirakan berlangsung pada bulan depan.

"Kemungkinan Juli," kata Melly, Selasa (30/6).

Hingga kini, panitia masih membahas konsep kegiatan serta lokasi yang akan digunakan. Karena itu, detail agenda belum diumumkan kepada publik.

"Sedang kami rapatkan untuk titik lokasi dan acaranya," ujarnya.

Bagi kader PSI di Semarang, rencana kehadiran Jokowi dinilai memiliki arti penting. Apalagi dalam beberapa kesempatan terakhir, Jokowi terlihat mengenakan atribut berlogo PSI saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Melly, hal tersebut semakin memperkuat keyakinan kader bahwa Jokowi berada dalam barisan partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep.