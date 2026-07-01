JPNN.com

JPNN.com Jateng Politik Jokowi Bakal Sambangi Semarang Juli 2026, PSI Siapkan Pertemuan dengan Warga

Jokowi Bakal Sambangi Semarang Juli 2026, PSI Siapkan Pertemuan dengan Warga

Rabu, 01 Juli 2026 – 14:05 WIB
Jokowi Bakal Sambangi Semarang Juli 2026, PSI Siapkan Pertemuan dengan Warga - JPNN.com Jateng
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Foto: dok sumber

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang diproyeksikan menjadi salah satu tujuan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Juli 2026.

Sejumlah agenda tengah disiapkan, termasuk pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan masyarakat.

Rencana kedatangan Jokowi tersebut dibenarkan anggota PSI Kota Semarang Melly Pangestu. Menurut dia, jadwal kunjungan masih menunggu kepastian akhir, namun diperkirakan berlangsung pada bulan depan.

Baca Juga:

"Kemungkinan Juli," kata Melly, Selasa (30/6).

Hingga kini, panitia masih membahas konsep kegiatan serta lokasi yang akan digunakan. Karena itu, detail agenda belum diumumkan kepada publik.

"Sedang kami rapatkan untuk titik lokasi dan acaranya," ujarnya.

Baca Juga:

Bagi kader PSI di Semarang, rencana kehadiran Jokowi dinilai memiliki arti penting. Apalagi dalam beberapa kesempatan terakhir, Jokowi terlihat mengenakan atribut berlogo PSI saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Melly, hal tersebut semakin memperkuat keyakinan kader bahwa Jokowi berada dalam barisan partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep.

Kota Semarang diproyeksikan menjadi salah satu tujuan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Juli 2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psi kota semarang psi jokowi joko widodo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU