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Konon Hendi Ketemu Jokowi, Gerbang PSI Terbuka

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:07 WIB
Konon Hendi Ketemu Jokowi, Gerbang PSI Terbuka - JPNN.com Jateng
Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Konon Politikus Partai PDI Perjuangan Hendrar Prihadi alias Hendi bertemu dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah. Dari kabar pertemuan itu, muncul isu Hendi akan merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kabar pertemuan itu menjadi unggahan sebuah akun media sosial (medsos) yang memicu respons warganet.

Namun, embusan itu ditepis oleh Hendi yang mengaku masih tulen menjadi kader PDI Perjuangan. Bahkan dia menyebut masih mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berjuluk banteng, bukan gajah.

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“Mboten (tidak, red), saya masih ber-KTA PDIP,” kata Hendi melalui layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (8/7).

Eks Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengaku sekarang ini sedang menggeluti dunia usaha.

Dalam fokusnya tersebut, kader pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin terbebas dari embusan politik untuk sementara waktu ini.

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“Saya fokus usaha mawon (saja, red) Jangan dikaitkan politik nggih (ya, red),” kata Hendi.

Sementara itu, Politisi PSI Muhammad Farchan menyebut eks Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang itu punya peluang besar masuk ke gerbang partai pimpinan Kaesang Pangarep bin Jokowi.

Gerbang PSI terbuka bagi Hendi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Isu ini mencuat setelah Hendi bertemu Jokowi.
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TAGS   jokowi Jawa Tengah semarang PDIP hendi hendrar prihadi psi kaesang pangarep PDI Perjuangan

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