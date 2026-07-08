Hendi Blak-blakan Tetap Kader Banteng, Bukan Gajah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Politikus Partai PDI Perjuangan Hendrar Prihadi alias Hendi menepis kabar yang beredar soal dirinya merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mantan Wali Kota Semarang ini mengaku masih tulen menjadi kader PDI Perjuangan. Bahkan dia menyebut masih mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berjuluk banteng, bukan gajah.

“Mboten (tidak, red), saya masih ber-KTA PDIP,” kata Hendi melalui layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (8/7).

Eks Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengaku sekarang ini sedang menggeluti dunia usaha.

Dalam fokusnya tersebut, kader pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin terbebas dari embusan politik untuk sementara waktu ini.

“Saya fokus usaha mawon (saja, red) Jangan dikaitkan politik nggih (ya, red),” kata Hendi.

Sementara itu, Politisi PSI Muhammad Farchan menyebut eks Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang itu punya peluang masuk ke partai pimpinan Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perpindahan kader antarpartai adalah hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia.