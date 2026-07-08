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JPNN.com Jateng Politik Hendi Blak-blakan Tetap Kader Banteng, Bukan Gajah

Hendi Blak-blakan Tetap Kader Banteng, Bukan Gajah

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:56 WIB
Hendi Blak-blakan Tetap Kader Banteng, Bukan Gajah - JPNN.com Jateng
Politikus PDI Perjuangan Hendrar Prihadi alias Hendi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Politikus Partai PDI Perjuangan Hendrar Prihadi alias Hendi menepis kabar yang beredar soal dirinya merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mantan Wali Kota Semarang ini mengaku masih tulen menjadi kader PDI Perjuangan. Bahkan dia menyebut masih mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berjuluk banteng, bukan gajah.

Mboten (tidak, red), saya masih ber-KTA PDIP,” kata Hendi melalui layanan perpesanan WhatsApp, Rabu (8/7).

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Eks Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengaku sekarang ini sedang menggeluti dunia usaha.

Dalam fokusnya tersebut, kader pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin terbebas dari embusan politik untuk sementara waktu ini.

“Saya fokus usaha mawon (saja, red) Jangan dikaitkan politik nggih (ya, red),” kata Hendi.

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Sementara itu, Politisi PSI Muhammad Farchan menyebut eks Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang itu punya peluang masuk ke partai pimpinan Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perpindahan kader antarpartai adalah hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia.

Bukan Gajah, Hendi mengaku tetap sebagai kader Banteng pimpinan Megawati Soekarnoputri sembari fokus usaha.
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TAGS   jokowi Jawa Tengah semarang PDIP hendi hendrar prihadi psi PDI Perjuangan

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